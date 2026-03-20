РЭО назвал регионы-лидеры по закупкам мусоровозов

Луганская народная республика, Краснодарский, Красноярский и Приморский края, а также Челябинская область стали лидерами по закупкам мусоровозов в этом году. Информация об этом прозвучала на еженедельном правительственном штабе по организации системы ТКО, в котором приняли участие эксперты Российского экологического оператора.

«С начала года региональные власти закупили 127 спецмашин для отрасли по обращению с отходами. Это составляет 14% от годового плана. В общей сложности регионы согласовали с РЭО приобретение в этом году 881 мусоровоза», — пояснил замглавы Минприроды России Денис Буцаев.

По данным РЭО, за последнюю неделю Краснодарский край приобрел 11 мусоровозов, Калужская область и Хабаровский край — по четыре машины. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа и Челябинской области закупили по три машины, Свердловской и Иркутской областей — по две, а также Новосибирской области — одну. Суммарно за неделю регионы приобрели 30 машин.

Согласно утвержденным планам, еще 13 регионов закупят 72 мусоровоза в течение текущего месяца.