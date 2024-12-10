РЭО назвал победителей Зелёной Премии 2024

Российский экологический оператор наградил победителей Зеленой Премии — 2024. На конкурс было подано 13 561 заявка от представителей бизнеса, общественных и волонтерских организаций, активных граждан, блогеров и юных натуралистов. Победители получили денежные призы на общую сумму 9 млн рублей. Результаты премии опубликованы на сайте РЭО .

«Зеленая Премия — уникальная возможность представить свои идеи, проекты и опыт в области управления отходами и экономики замкнутого цикла. За годы проведения это знаковое в сфере экологии мероприятие стало надежной площадкой для реализации важных проектов, направленных на улучшение качества жизни россиян. Каждый год количество ее участников неукоснительно увеличивается, что подтверждает рост вовлеченности граждан в экоповестку», — отметил вице-премьер Дмитрий Патрушев.

«Когда мы решили впервые провести Зеленую Премию, мы в первую очередь хотели донести мысль, что важный вклад в сохранение природы родной страны может внести каждый из нас. Неважно, идёт ли речь о скромной региональной инициативе или крупном федеральном проекте — их общая цель заключается в том, чтобы изменить наше отношение к окружающему миру, сделать нас более осознанными в вопросах экологии. Тогда мы и не подозревали, что спустя три года наша Премия так разрастется — в этом году экспертное жюри внимательно изучило более 13 тысяч проектов в тринадцати различных номинациях. Для нас важен каждый участник, ведь именно их стремление и инициатива двигают нас вперед. Мы искренне благодарны всем за участие и желаем успехов в будущем. А победителям хотим выразить самые тёплые поздравления!», — сказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

В 2024 году жюри оценивало проекты в трёх треках: общественном, профессиональном, юннатском — по тринадцати номинациям. Закрытая номинация «Регионы России», или Зеленый рейтинг, проводился на основе методологии РЭО, включающей статистические данные и результаты соцопроса.

Денежные призы для победителей составили от 150 тысяч до 1 миллиона рублей. Всего участники получат 9 миллионов рублей для своих проектов. В общественный трек вошли пять номинаций. «Экологические лидеры» включает три победителя и предоставление гранта на сумму 1 000 000 рублей. «Экологическая семья» включает сертификат суммой 500 тысяч рублей на семейное путешествие. «Экологические центры» включает три победителя и предоставление гранта на сумму 500 000 рублей. «Экологическое предпринимательство» включает три победителя и предоставление гранта на сумму 500 000 рублей. «Студенчество» включает 10 победителей и предоставление студенческой стипендии — 150 000 рублей. В трек «Зеленая премия. Юннаты» вошла номинация «Лидеры юннатов» с пятью победителями и предоставлением гранта на сумму 200 000 рублей.

Членами жюри стали представители государственных учреждений, работающих с вопросами экологии, участники отрасли по обращению с отходами, представители науки и бизнеса, а также звезды спорта и эстрады. Ими были отобраны наиболее результативные проекты, показавшие максимальную масштабность и вовлеченность граждан, а также возможность распространения проектов на территории всей страны. В список победителей вошли:

Общественный трек

Экологические лидеры

1 место — Емец Екатерина, Администрация губернатора Камчатского края

2 место — Сиразеев Артур, автор блога «Чистомэн»

3 место — Расулмухамедов Элмурод, АНО «Сад памяти»

Экологические центры

1 место — Гуманитарный ветотряд (Козич Анастасия)

2 место — Экоцентр АНО «Экологизатор» (Хохлова Татьяна)

3 место — ЭкоЦентр «Сборка» (Антонов Михаил)

Экосемья

Победитель — Квасова Надежда (Московская область, г. Руза).

Студенчество

Серомлянова Ксения (ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов»)

Кравченко Александр (ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет ИТМО»)

Чаусов Алексей (ЧОУ ВО «Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса»)

Вишневский Владислав (ФГАОУ ВО «Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина»)

Паршина Ирина (ФГАОУ ВО «Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации» (Одинцовский филиал)

Сидоренко Максим (ФГАОУ ВО «Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина»)

Персиянова Дарья (ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана» (Мытищинский филиал)

Шаврин Владислав (ФГБОУ ВО «Липецкий государственный технический университет»)

Киевцев Никита (ФГАОУ ВО «Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации»)

Аристов Кирилл (ФГАОУ ВО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет»)

Экологическое предпринимательство

1 место — Социальный проект «Зелёная разведка» (Яковлев Игорь, Соболевская Ксения)

2 место — Художественный МУзей МУсора (Матрёнина Юлия)

3 место — Greena Avocadova (Синева Алиса, Неуструева Анастасия, Чернова Дарья, Макарова Елена, Лихобабина Алия, Лихобабин Сергей, Варфоломеев Сергей)

Профессиональный трек

Корпоративные проекты (внешние)

1 место — АО «Россельхозбанк» (проект: ЭкоКарта)

1 место — Группа компаний «КрашМаш» (проект: экологические практики в демонтаже)

2 место — Компания SYNERGETIC (проект: боксы для сбора вещей и текстиля «Не просто вещь)

2 место — АО «Губернские аптеки» (проект: сбор и утилизация просроченных, неиспользованных лекарственных средств от населения)

3 место — АО «ВкусВилл» (проект: сбор пакетов, крышек и вторсырья с доставкой)

Корпоративные проекты (внутренние)

1 место — Экокемп «Мир Алтай» (проект: практики устойчивого развития)

2 место — ПАО «НЛМК» (проект: переработка строительных отходов на предприятии)

3 место — ПАО «Северсталь», Череповецкий металлургический комбинат (проект: производство композитного материала на основе доменного гранулированного шлака и вторичных полимеров)

3 место — ОАО «РЖД» (проект: реализация природоохранных мероприятий в целях достижения показателей Экологической стратегии ОАО «РЖД» до 2030 года и на перспективу до 2035 года»)

Инициативы отраслевых компаний

1 место — ООО «Единый оператор экопунктов» (проект: Экопункт)

2 место — СОЭМЗ (проект: Овощи и фрукты без пластика: упаковка из 100% макулатуры)

3 место — ООО «Магнит» (проект: «Экошкола» — конкурс по сбору вторсырья среди детских образовательных учреждений Омской области)

3 место — ООО «ЦЭБ» (проект: От хлама до искусства)

Образовательные проекты

1 место — МБУДО «Детский эколого-биологический центр «Росток» (проект: «Центр Росток — флагман экологического просвещения»)

2 место —АНО «Равноправие» (проект: «Всероссийский экологический диктант»)

3 место — ГБУДО Луганской Народной Республики «Республиканский центр туризма, экологии и краеведения «Возрождение» (проект: «Зеленый кабинет»)

Юннаты

Натуралистическое просвещение

1 место — Проект «Страна пчёл» (Данилов Руслан)

2 место — Научно-практическая конференция «Заповедное дело, биоразнообразие, экообразование» (Казакова Любовь)

3 место — Проект «Школьный Экодвор» (Милькова Дарья)

4 место — Практика «Экосплавы» (Диденко Елизавета)

5 место — Практика «Школа без стен» (Никишина Юлия)

Юннатские клубы

1 место — ЭкоШкола «Папоротник» МБОУ СОШ №38 им. Б.Ф. Зубкова, г. Пенза, Пензенская область (Зелепугина Ксения, наставник клуба)

2 место — Школьное лесничество «Берендеи» — МОУ Зебляковская СОШ, п. Зебляки, Костромская область (Шуракова Наталья, наставник клуба)

3 место — Клуб юннатов — МБОУ экологический лицей № 66, г. Липецк, Липецкая область, (Сеитова Елена, наставник клуба)

4 место — Эколого-краеведческое объединение «Пилигрим» — МБОУ «Березовская СОШ№2», с. Березовка, Пермский край (Шемелина Александра, наставник клуба)

5 место — Юннатский клуб школьного лесничества «Родничок» — МБОУ «Бельская средняя общеобразовательная школа», г. Белый, Тверская область (Иванова Татьяна, наставник клуба)

Лидеры юннатов

1 место — Маркова Маргарита (МБОУ г.Коврова «Средняя общеобразовательная школа № 10 имени Героя Советского Союза Владимира Александровича Бурматова», Детский Технопарк «Кванториум-33», Владимирская область)

2 место — Павлова Полина (АНОО «Физтех-лицей» им. П. Л. Капицы г. Долгопрудный, Московская область)

3 место — Леман Глеб (МАОУ Школа № 131 с.Каменки, Нижегородская область)

4 место — Шеманчук Дарья (МБОУ «Талинская СОШ», ХМАО-Югра)

5 место — Матюшкин Владимир (ЧОУ-СОШ г. Армавир, Краснодарский край)

Территория юннатов

1 место — Юннатский парк «Соцветие аллей» (Игнатьева Наталья, Кемеровская область – Кузбасс, г. Кемерово)

2 место — Крестьянский огород (Колпащикова Наталья, Нижегородская область,

г. Арзамас)

3 место — ЭкоДом, благоустройство территории детского ботанического сада (дендрарий), экологическое просвещение и распространение природоохранных идей (Тазов Евгений, Ивановская область, Вичугский район, п. Старая Вичуга)

4 место — Мы в ответе за нашу планету (Нестерова Евгения, ДНР, г. Горловка)

5 место — Школьное лесничество (Худи Светлана, Ямало-Ненецкий автономный округ, Приуральский район, п. Зеленый Яр)

Регионы России

Зеленый рейтинг регионов возглавили Москва, Московская, Нижегородская и Тульская области. Они заняли первые три места в топ-20 субъектов РФ в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Подробнее о рейтинге — по ссылке.

Также в рамках Зеленой Премии были награждения спецпризами. Подробнее можно узнать на сайте.

Партнерами Премии стали Группа ЭкоЛайн, Госкорпорация «Росатом», ООО «Экомашгрупп», ООО «Хартия», ПАО Сбербанк.

«Поддержка самой авторитетной в стране Зеленой Премии для нас — важная часть работы. Мы, как первый в России оператор полного цикла, который из отходов на контейнерной площадке получает готовую продукцию, понимаем невероятную важность экопросветительских программ. Поэтому Группа ЭкоЛайн четвертый год выступает партнером Зеленой Премии. Сортировка должна начинаться не на наших, даже самых продвинутых комплексах по переработке отходов, а на кухнях у людей. Именно экологические просветители помогают формировать доверие к системе обращения с отходами и в конечном итоге сокращать объем захоронения. Поздравляю организаторов с рекордным количеством участников конкурса, а лучших из них — с победой», — сказал генеральный директор АО «ЭкоЛайн-Капитал», управляющей компании Группы ЭкоЛайн Евгений Михайлов.

«Мы традиционно поддерживаем Зеленую Премию с самого начала ее организации. Это уникальная возможность представить свои идеи и проекты в области экологии. Идеи Зеленой премии созвучны стратегии устойчивого развития Сбера, поэтому мы с радостью поддерживаем интересные инициативы компаний-участников, которые делают важные и нужные вещи для окружающей среды и позволяет обмениваться лучшими практиками. В 2024 году количество заявок на Зеленую Премию превысило 13 тыс., что подтверждает приверженность принципам устойчивого развития и вдохновляет двигаться вперед к созданию лучшего будущего для всех!» — сказал вице-президент, директор Департамента по работе с государственным сектором Сбербанка Михаил Чачин.

«В этом году Зеленая Премия подошла к подведению итогов с ошеломительными результатами. Но Зеленая Премия не про цифры. В первую очередь она про вклад в охрану окружающей среды и про развитие уникальных инициатив, которых в этом году оказалось так много. Мы действительно рады стать причастными к этому, важному для отрасли мероприятию. Ведь здесь собралось очень большое количество людей небезразличных, которые на деле меняют мир к лучшему. И каждый из нас может внести свой посильный вклад, чтобы завтрашний день стал экологически рациональнее предыдущего», — отметил генеральный директор ООО «Экомашгрупп» Александр Пугин.

«Задача госкорпорации «Росатом» — продвигать успешные экологические инициативы в регионах своего присутствия, оказывая им всестороннюю поддержку. Мы работаем в партнерстве с экспертами и лидерами гражданского актива, готовыми делиться своими знаниями и вовлекать начинающих экопредпринимателей в реализацию проектов. В этом году мы впервые стали партнерами Зеленой Премии в номинации «Экопредпринимательство». Для нас важно иметь возможность поддержать лучшие идеи экобизнесов, так как развитие зеленой повестки в атомных городах является одной из наших приоритетных задач. На конкурс подали заявки около 100 экопредпринимателей с абсолютно разными идеями — как сложными решениями для промышленных объектов в ТЭК, так и с товарами в b2c-cегменте. Мы будем рады, если проекты участников смогут быть реализованы в городах присутствия атомной отрасли», — сказала директор проектного офиса по внутренним коммуникациям и КСО Госкорпорации «Росатом» Анна Жигульская.

Ознакомиться с результатами Зеленой Премии подробнее можно на сайте РЭО.