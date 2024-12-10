РЭО назвал экологическую семью 2024 года

В номинации «Экологическая семья» в рамках Зелёной Премии победила Надежда Квасова с супругом Сергеем и дочерью Варварой из города Рузы Московской области.

«2024 год — год семьи. Поэтому мы решили добавить в Зелёную Премию соответствующую номинацию — «Экосемья». Каждая заявка, которую мы получили, — вдохновляла и восхищала. Выбор был непростой, однако победила в номинации семья Надежды Квасовой. Эта семья своим примером показывает, что забота о природе начинается с каждого из нас. Её вклад в сохранение здоровья нашей планеты и приверженность экологическим принципам воодушевляла всех вокруг в Рузе. Пусть теперь о нём узнает вся страна», — сказал генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

В 2018 году Надежда с Сергеем создали проект по экологическому просвещению «Школа раздельного сбора отходов» — это бесплатные авторские выездные занятия и мастер-классы по раздельному сбору отходов в современном интерактивном формате, которые подходят для любого возраста. Выезжает «Школа» по запросу граждан и учреждений со своим оснащением: занятия сопровождаются красочной презентацией, раздаточным и наглядным материалом, а также демонстрацией разделения отходов.

«Зеленая премия — больше, чем просто конкурс. На примере представленных проектов мы видим, что каждый может внести свой вклад в сохранение окружающей среды. И мне особенно приятно награждать победителей в номинации «Экологическая семья», в которой мы видим вдохновляющие примеры участников, представивших на конкурс свои проекты. Все участники показали себя настоящими экоактивистами, которым важно заботиться о родной крае, внедрять полезные экопрактики и проявлять лидерские качества в вопросах экологии», — отметил исполнительный директор ООО «Хартия» Алексей Куртишвили.

Ежегодно Квасовы проводят субботники, акции, уборки, организуют экологические квесты для ребят из лагерей дневного пребывания Рузы, а также благоустраивают воинские захоронения в Рузском городском округе Подмосковья, в том числе заброшенные могилы участников Великой Отечественной войны.

«Регулярно посещаем экологические форумы и открытые диалоговые площадки: международный форум «Экология»; фестиваль Eco Friendly Fest; международную выставку экопродукции «ЭкоГородЭкспо». Также принимаем участие в многочисленных экологических конкурсах и регулярно пополняем домашнюю коллекцию книг по экологии, раздельному сбору, экологичному образу жизни. Внедрили в жизнь семьи все популярные экопривычки», — рассказала Надежда Квасова.

Семья участвует во Всероссийской акции по очистке от мусора берегов водных объектов «Вода России» («Берег добрых дел»), акции по поддержке зимующих птиц «Покормите птиц зимой», ежегодной эколого-патриотической акции «Сад памяти» и московских областных эколого-патриотических акциях по посадке леса, «Наш лес. Посади свое дерево» и «Лес Победы»; акциях по сбору макулатуры «Бум Батл» и «V Единстве Zа Победу».