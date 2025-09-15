РЭО назвал даты проведения юбилейного Российского экологического форума

Пятый Российский экологический форум пройдет 31 октября — 1 ноября 2025 года на площадке Кластера «Ломоносов» в Москве. Первый день будет посвящен деловой программе, второй — молодежной повестке. Всего в рамках форума запланировано более 30 мероприятий, среди которых пленарные заседания, панельные дискуссии, конференции, тренинги, паблик-токи и заседания экспертных советов. Регистрация участников доступна по ссылке .

«Мы стремимся к тому, чтобы форум был не только деловой площадкой для профессионалов, но и образовательным событием для молодежи. В этом году РЭФ объединит 33 мероприятия, — подчеркнула генеральный директор ППК РЭО Ирина Тарасова. — Участники смогут обсудить организацию электронных торгов вторичными ресурсами, цифровизацию территориальных схем, развитие региональных программ по экономике замкнутого цикла, применение вторичного сырья, инвестиционные инструменты и государственно-частное партнерство. Такой формат позволяет связать стратегические решения государства с инициативами нового поколения, а это и есть основа устойчивого развития отрасли».

В деловой день центральным событием станет пленарное заседание «От реформы чистоты к циркулярной экономике: инвестируем в экологическое будущее России».

В программе есть также юридический хакатон, расширенное заседание НТС РЭО и заседания профильных ассоциаций и экспертных советов.

Молодежный день объединит пять панельных дискуссий, посвященных вопросам экологии, охраны природы, роли общественных организаций и современных технологий, а также студенческую научную конференцию и четыре тренинга, где участники смогут развить навыки фандрайзинга, управления проектами и построения сообществ. Также состоится заседание Совета Всероссийского общественного экологического движения «Экосистема».

«За 5 лет форум стал площадкой, где обсуждаются ключевые направления развития отрасли — от цифровизации и инвестиций до кадрового обеспечения и международного сотрудничества. В этом году будет сделан акцент на внедрении экономики замкнутого цикла и новых механизмах инвестиций в сферу обращения с отходами», — отметил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев.

Форум проходит при поддержке Минприроды РФ и Правительства РФ. Партнерами форума выступают Сбер, ООО «Экомашгрупп», Лемана ПРО, ООО «Сибирское стекло».