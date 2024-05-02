РЭО напомнил россиянам о штрафах за сброс отходов в неположенных местах | 360°

Экология 02 мая 2024, 14:45 РЭО напомнил россиянам о штрафах за сброс отходов в неположенных местах РИА «Новости»

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Несанкционированный выброс отходов в лесах, в том числе из автомобилей и во время отдыха на природе, может стать причиной лесных пожаров. По российским законам, штрафы за отходы на природе, включая за выбрасывание их из автомобиля, могут достигать 250 тысяч рублей, напомнили в Российском экологическом операторе.

«Одной из причин лесных пожаров является человеческий фактор. Недавний случай связан с пожаром в Улан-Удэ из-за „горючего фрагмента мусора, который попал на линии электропередачи“, вспыхнувшая искра привела к возгоранию сухой травы. Выбрасывать отходы в неположенном месте и устраивать незаконные свалки категорически нельзя, ведь это может привести не только к вреду окружающей среде и живым организмам, но и к опасным чрезвычайным ситуациям, наподобие лесных пожаров. Напоминаем, что в России за несанкционированный сброс отходов предусмотрено наказание в виде штрафов от 2000 до 250 тысяч рублей», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Согласно статье 8.2. КоАП РФ, за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления граждан ждет штраф в размере 2000−3000 рублей; должностных лиц — 10 000−30 000 рублей; индивидуальных предпринимателей — 30 000−50 000 рублей, юридических лиц — 100 000−250 000 рублей или административное приостановление деятельности до 90 суток.

С июля 2022 года президент РФ ужесточил наказание за выброс отходов из автомобилей и прицепов к ним в неположенном месте. Гражданам грозит штраф 10 000−15 000 рублей, должностным лицам — 20 000−30 000 рублей, юридическим лицам — 30 000−50 000 рублей. При повторном нарушении штрафы вырастают в два раза, а должностным и юрлицам грозит еще и конфискация транспортного средства.

Отдельные штрафы предусмотрены для нарушителей, которые выбрасывают отходы из грузовых транспортных средств, прицепов, тракторов и других самоходных машин. Здесь граждан может ждать штраф 40 000−50 000 рублей, должностных лиц — 60 000−80 000 рублей, юрлиц — 100 000−120 000 рублей. При повторном нарушении штраф увеличивается до 60 000−70 000 рублей для граждан, до 80 000−100 000 рублей — для должностных лиц и до 150 000−200 000 рублей — для юрлиц. В двух последних случаях могут конфисковать транспорт.