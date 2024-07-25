РЭО начнет выплачивать студентам стипендию в 150 тысяч рублей

Российский экологический оператор предусмотрел стипендиальную программу в рамках трека «Студенчество» конкурса «Зеленая премия». Прошедшие в финал студенты смогут рассчитывать на стипендию в размере 150 тысяч рублей за достижения в области экономики замкнутого цикла.

«В этом году пройдет ежегодный конкурс „Зеленая премия“, в рамках которого РЭО впервые учредит стипендию для студентов.Таким образом мы хотим поощрить молодежь за научную и исследовательскую деятельность в области обращения с отходами и экономики замкнутого цикла, а также мотивировать их к тому, чтобы они выбирали профессиональный путь, связанный с нашей отраслью», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Стипендия предназначена для студентов очной формы обучения российских вузов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры, занимающихся вопросами обращения с отходами и экономики замкнутого цикла.

Стипендиатов включат в кадровый резерв РЭО, они смогут участвовать в мероприятиях компании, а об их научных достижениях расскажут на официальных информационных ресурсах ППК.

«Чтобы принять участие, нужно зарегистрироваться на сайте „Зеленой премии“. Из всех анкет мы отберем 20 человек. Далее они презентуют свои проекты на отдельном очном этапе, а после — на „Зеленой премии“ — будут объявлены финалисты. По итогу десятка лучших получит единоразовые стипендии от РЭО в размере 150 тысяч рублей с учетом налогов. Объявление результатов состоится на „Зеленой премии“ в декабре, сейчас уже можно собирать документы и подаваться», — добавил PR-директор Департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.

Список требований для участия и регистрация расположены по ссылке.