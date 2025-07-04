РЭО: инициативу по введению законодательного регулирования производства топлива из отходов обсудили на Госсовете

Участники заседания Госсовета рассмотрели ряд важных предложений, направленных на развитие отрасли утилизации твердых коммунальных отходов и повышение эффективности ресурсосбережения. Одна из ключевых инициатив — предложение внести изменения в Федеральный закон №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

Изменения должны предусматривать введение регулирования производства RDF-топлива — современного вида топлива, производимого из отходов. Заседание состоялось 30 июня под председательством губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

Также обсуждались и другие изменения в нормативных актах правительства. Например, возможность внесения поправок в Постановление Правительства РФ №484 от 30 мая 2016 года, регулирующее ценообразование в сфере обращения с отходами, для учета новых подходов к их переработке.

«Одним из важнейших пунктов повестки стало предложение включить выработку тепла и электричества посредством альтернативных топливных материалов, изготовленных из отходов, в список возобновляемых источников энергии и “зеленый тариф”, стимулирующий использовать экологически чистые технологии энергоснабжения», — сказал замгендиректора по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой РЭО Алексей Макрушин.

Эти меры призваны создать правовые условия для внедрения передовых технологий утилизации отходов и обеспечить устойчивое развитие энергетической инфраструктуры страны. Участники совещания подчеркнули важность реализации предложенных мер для достижения целей экологической безопасности и повышения энергоэффективности экономики.

Напомним, в конце декабря 2022 года Правительство утвердило программу по применению альтернативного топлива из отходов в промышленности. Она направлена на более широкое вовлечение вторсырья в хозяйственный оборот. В создании программы принимали участие эксперты Российского экологического оператора.