РЭО и МГТУ им. Баумана разработали новые образовательные программы по экологии
В МГТУ им. Н. Э. Баумана совместно с Российским экологическим оператором разработали новые программы повышения квалификации «Технологии переработки отходов» и «Низкоуглеродное развитие в переработке отходов». Набор на них откроется в марте 2026 года.
Программа «Технологии переработки отходов» предназначена для специалистов в области обращения с отходами и направлена на углубление знаний о современных технологиях переработки, утилизации и управления отходами в соответствии с актуальными нормативно-правовыми требованиями.
Курс включает лекции с привлечением экспертов из РЭО и компаний реального сектора, что обеспечивает практическую ориентированность программы.
Программа «Низкоуглеродное развитие в переработке отходов» направлена на формирование и совершенствование профессиональных компетенций специалистов в области экологического регулирования, управления отходами и низкоуглеродного развития. Цель — подготовка кадров, способных эффективно реализовывать климатические проекты, снижать углеродный след и обеспечивать экологическую безопасность в сфере обращения с отходами.
Слушатели получат системные знания в области экологического права, технологий обращения с отходами и методологии низкоуглеродного развития. Выпускники программы будут готовы к разработке и внедрению мероприятий по снижению углеродного следа, ведению учета выбросов парниковых газов и участию в реализации климатических проектов в секторе переработки отходов.
«Бауманка» является активным участником нашего Консорциума по экономике замкнутого цикла. В рамках его работы университет продолжает прилагать большие усилия, взращивая кадры для отрасли обращения с отходами», — сообщили в пресс-службе РЭО.