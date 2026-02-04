РЭО и Косыгинский университет продолжают набор на обучение экодизайнеров

РЭО и РГУ им. А. Н. Косыгина продолжают набор на программу повышения квалификации «Экологический дизайн в индустрии моды: современные материалы и технологии». Она направлена на подготовку специалистов для циклической экономики.

Второй поток программы рассчитан на специалистов текстильной и обувной промышленности, преподавателей профильных образовательных организаций, а также студентов старших курсов. В течение трех месяцев слушатели в онлайн-формате изучат современные подходы к экологическому дизайну, принципы выбора устойчивых материалов, методы создания долговечных изделий, а также технологии, обеспечивающие прозрачность цепочек поставок и социальную ответственность производства. Обучение включает теорию и практические задания, ориентированные на применение полученных знаний в реальных производственных условиях.

Косыгинский университет является участником Консорциума РЭО с 2024 года. Вуз последовательно развивает направление дополнительного профессионального образования в сфере экодизайна, экологических технологий и ответственного производства. Первый набор программы подтвердил высокий интерес со стороны отрасли и востребованность практических знаний по устойчивым материалам и проектированию, сказали в пресс-службе РЭО.