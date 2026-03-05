РЭО: еще 23 млн тонн мощностей по обращению с отходами появятся в России до 2030 года

В 2026–2030 годах в 35 российских регионах введут еще 23 млн тонн мощностей по обработке отходов. Общая стоимость проектов предварительно оценивается в 348,7 млрд рублей. Поддержка со стороны Российского экологического оператора составит до 95% от этой суммы, то есть порядка 318 млрд рублей.

«Развитие инфраструктуры по обращению с отходами в регионах — это одно из наиболее важных для нас направлений реформы чистоты. Благодаря механизму финансирования проектов за счет льготного займа РЭО (в рамках Постановления № 906) инвесторы имеют реальный инструмент поддержки в реализации проектов. Принятые в конце 2025 года изменения позволили распространить этот механизм и на рефинансирование ранее взятых кредитов через облигации. Это снижает долговую нагрузку и ускоряет создание инфраструктуры без перекладывания затрат на население. Ввод новых мощностей позволит регионам приблизиться к достижению показателей, обозначенных в нацпроекте „Экологическое благополучие“, — отметил замглавы Минприроды России Денис Буцаев.

«С 2021 по 2025 годы РЭО предоставил финансирование 26 инвестпроектам по созданию и модернизацию инфраструктуры обращения с отходами на общую сумму 92,3 млрд рублей. Объекты располагаются в Ленинградской, Липецкой, Московской, Мурманской, Нижегородской, Самарской, Саратовской, Тульской и Челябинской областях, Краснодарском крае, Республике Крым и Чувашской Республике, ХМАО-Югре и Санкт-Петербурге. Общая стоимость проектов составляет около 143,3 млрд рублей», — добавили в пресс-службе РЭО.