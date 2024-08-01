РЭО: экологи разъяснили утилизаторам механизм исполнения РОП в рамках электронной торговой площадки

Эксперты Электронной торговой площадки по купле-продаже вторичных материальных ресурсов (ЭТП) подготовили методические рекомендации для импортеров и утилизаторов в свете изменений в законодательстве в 2024 году.

«В 2024 произошло ужесточение законодательства в области норм переработки вторсырья. К более строгому контролю за соблюдением экологических норм и повышению ответственности за их нарушение введены новые штрафы, изменены правила предоставления информации в системы государственного учета. Рекомендации, подготовленные специалистами цифровой платформы по торговле вторсырьем, позволят ее участникам сориентироваться в изменениях, соблюдать законы и не испытывать на себе штрафные санкции», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

В 2024 году Федеральным законом № 668-ФЗ внесены изменения в КоАП РФ, в частности появились новые штрафы за несвоевременное предоставление или непредоставление информации об отходах. Также с сентября этого года изменения коснутся импортеров в части ввоза некоторых категорий товаров одновременно с новыми видами отчетности.

«Государство методично движется к выполнению поставленной президентом задачи к 2027 году сравнять доли переработанных и произведенных продуктов. Однако рынок не успел „осознать“ те возможности, которые регулятор предоставил ему несколько лет назад. Речь об альтернативе уплаты экосбора, а именно — о взаимодействии с утилизаторами, что является основным направлением работы ЭТП. Наши специалисты подготовили аналитическую справку, которая поможет учесть все изменения в законодательстве. Это рекомендации для выполнения всех обязательств перед госорганами, зачастую без финансовых потерь», — сообщил руководитель ЭТП Заур Абдурахимов.

С начала года 2024 года все товары и упаковка из установленного законом перечня должны утилизироваться только компаниями, внесенными в специальный реестр. Договоры с организациями, имеющими лицензию на утилизацию, но не включенными в этот реестр, не примут в зачет исполнения обязательств по расширенной ответственности производителей (РОП).

Рекомендации будут разосланы всем зарегистрированным пользователям ЭТП в течение месяца.