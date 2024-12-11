РЭО: Денис Буцаев рассказал о «сырьевом переделе» в России

В России начинается так называемый сырьевой передел, который является неотъемлемой частью развития экономики замкнутого цикла (ЭЗЦ). Об этом рассказал генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев во время выступления на пленарной сессии Международного форума устойчивого развития «СО.ЗНАНИЕ».

«В России уже начинается сырьевой передел. Это означает, что на смену оригинальным вида сырья, которые использовались на протяжении нескольких столетий, приходят новые. Главное необходимое условие для наступления сырьевого передела — развитие инфраструктуры и строительство объектов по переработке отходов. На текущий момент их по стране введено 280. До 2030 года мы должны построить еще несколько сотен подобных объектов», – сказал Денис Буцаев.

Он отметил, что одним из источников финансирования сырьевого передела в России может стать экологический сбор, предусмотренный механизмами расширенной ответственности производителей (РОП). В течение ближайших пяти-семи лет средства от него лягут в основу инвестиций в строительство перерабатывающих объектов. В дальнейшем экосбор сможет компенсировать операционные издержки экономики замкнутого цикла. Например, позволит удержать стоимость вторсырья в рамках, которые позволят ему конкурировать с оригинальным сырьем.

Денис Буцаев предложил для стимулирования стабильного спроса на вторичную продукцию из отходов установить лимиты использования вторсырья российскими предприятиями. Также он считает необходимым снижать ставки экосбора для тех, кто максимально вовлекает отходы во вторичный оборот, и штрафовать тех, кто не достигает установленных показателей.

При этом генеральный директор РЭО отметил, что сейчас Россия имеет большой потенциал для наступления сырьевого передела. В частности, для насыщения рынка труда компетентными кадрами компания создала Консорциум по научно-методологическому обеспечению перехода к экономике замкнутого цикла. Отдельно Денис Буцаев подчеркнул открытие компанией базовой кафедры в РЭУ им. Г.В. Плеханова, заявив о большом количестве желающих обучаться по программам, связанным с ЭЗЦ.