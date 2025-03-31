РЭО: 26 специалистов из новых территорий прошли программы ДПО в Плехановском университете

Обучение по программам дополнительного профессионального образования (ДПО) для специалистов, занятых в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в ЛНР, ДНР и Херсонской области, завершилось в РЭУ им. Г. В. Плеханова. Обучение проходило на безвозмездной основе.

Всего обучение прошли 26 специалистов, одна половина — по программе «Создание устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами в России», другая — по «Основам и принципам экономики замкнутого цикла».

Среди слушателей были специалисты следующих организаций: МУП «Луганский центр утилизации отходов», Государственное унитарное предприятие Донецкой народной Республики «ДОНСНАБКОМПЛЕКТ», Министерство природных ресурсов и экологии ДНР, Минприроды ЛНР, Министерство природных ресурсов, экологии и рыболовства Херсонской области, Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Донецкой народной Республики.

Плехановский университет входит в Консорциум «Экономика замкнутого цикла», который РЭО основал в 2021 году. Работа консорциума направлена на подготовку узких специалистов в области экономики замкнутого цикла, поддержку педагогического и научного сообщества, внедрение новых технологий.