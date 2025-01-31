РЭО: 11 регоператоров в 6 регионах рискуют попасть в красную зону по цифровизации ТКО

Они не передают через него фото с вывозом твердых коммунальных отходов (ТКО) с контейнерных площадок в федеральную государственную информационную систему учета ТКО (ФГИС УТКО). Приложение разработал и направил в регионы Российский экологический оператор.

«До конца месяца все региональные операторы должны перейти на „Водитель ТКО“, которое позволяет в реальном времени отслеживать вывоз ТКО с контейнерных площадок. Данные во ФГИС УТКО уже передают 37 субъектов РФ. К сожалению, не все прислушались к рекомендации вице-премьера Дмитрия Патрушева и на контакт не идут», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

К таким компаниям относятся региональные операторы по обращению с ТКО Алтайского края — ООО «АВТОТРАНС» и ООО «ЭКОСОЮЗ», Брянской области — ОАО «Чистая планета», Кемеровской области — ООО «Экологические Технологии» и ООО «Чистый город Кемерово», Красноярского края — МУП «УККР», Республики Алтай — АУ «КЫЗЫЛ-ОЗЕК-СЕРВИС», Томской области — ООО «Партнер», ООО «Транссиб», ООО «АБФ Логистик» и УМП «Спецавтохозяйство г. Томска».

«РЭО продолжает вести работу с регоператорами по подключению к мобильному приложению и рассчитывает, что все участники рынка объединятся одной задачей и перейдут на приложение в ближайшее время, иначе они рискуют попасть в красную зону по цифровизации отрасли ТКО», — добавил Денис Буцаев.

По состоянию на 29 января 2025 года, 37 субъектов в полном объеме используют приложение «Водитель ТКО». Суммарно, на данный момент, в федеральную государственную информационную систему учета ТКО поступает информация по 109 зонам работы региональных операторов.

Повсеместное внедрение приложения обеспечит контроль за состоянием площадок. Фото до и после забора мусора, загруженное возчиками в приложение — наглядная и 100% объективная информация о состоянии площадки, что является подтверждением добросовестной работы. На сегодняшний день ИТ специалисты РЭО разрабатывают нейронную сеть, способную с помощью настроенных алгоритмов анализировать данные, поступающие из приложения, и подтверждать или опровергать информацию о вывозе отходов.

По поручению Зампредседателя Правительства РФ Дмитрия Патрушева для мониторинга деятельности регоператоров РЭО доработал функционал ФГИС УТКО в части отображения фото и видео с контейнерных площадок. Также по итогам совещания у Дмитрия Патрушева 28 октября 2024 года высшим должностным лицам субъектов РФ было рекомендовано обеспечить передачу результатов фото- и видеофиксации вывоза ТКО с мест их накопления в срок до 28 декабря 2024 года.

Подключиться к мобильному приложению региональные операторы по обращению с ТКО могут на безвозмездной основе.