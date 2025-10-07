Регоператоры и утилизаторы смогут получить денежный приз на Зеленой премии

Впервые в истории Зеленой премии победители в номинации «Инициативы отраслевых компаний» получат денежные призы. Три проекта, занявшие первые места, будут награждены по 500 тысяч рублей каждый. Средства предназначены для дальнейшего развития экологических инициатив.

«Зеленая премия стимулирует компании к созданию новых проектов в сфере обращения с отходами и развитию экономики замкнутого цикла. Денежный приз позволит поддержать самые перспективные инициативы и дать им дополнительный импульс для роста», — отметили в пресс-службе Российского экологического оператора.

Партнером номинации «Инициативы отраслевых компаний» выступает ПАО «Сбербанк». Также партнерами конкурса являются ООО «Хартия» (номинация — «Экологическое предпринимательство»), ООО «Экомашгрупп» («Технологические и цифровые проекты»), певица Нюша («Экологические лидеры»).

Общий призовой фонд конкурса в 2025 году составит 9,75 миллиона рублей.

В прошлом году победителем в номинации «Инициативы отраслевых компаний» стала компания «Единый оператор экопунктов», установившая 567 фандоматов (экопунктов) в Московской области. Второе место занял Солнечногорский опытно-экспериментальный механический завод (СОЭМЗ), который производит упаковку из 100% макулатуры, чтобы заменить пластиковые лотки для овощей и фруктов, а также для снижения неперерабатываемых отходов от них. Третье место поделили региональные операторы ООО «Магнит» и ООО «ЦЭБ»: первая компания запустила конкурс по сбору вторсырья среди детских образовательных учреждений Омской области «Экошкола», в рамках которого собрали 216 тонн вторресурсов; вторая трансформировала своей белгородский проект «От хлама до искусства» в конкурс в «Новогодняя игрушка из вторсырья», охватив более 40 тысяч человек.