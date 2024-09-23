Промежуточные итоги реформы в сфере обращения с ТКО подведут на РЭФ-2024

Пленарное заседание «Пять лет будущего: фокус на экологию и „зеленые“ инвестиции» пройдет 8 октября на Российском экологическом форуме. Представители государства и бизнес-сообщества подведут промежуточные итоги реформы отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и обсудят планы на ближайшие пять лет.

«Отрасль обращения с отходами является одной из самых инвестиционно привлекательных. Несмотря на экономические факторы, вызванные пандемией и санкционным давлением, за пять лет реформы в сфере обращения с ТКО в России были построены несколько сотен объектов инфраструктуры. Но реформа продолжается, перед государством и бизнесом встают новые вызовы. На пленарном заседании подведем промежуточные итоги реформы, а также обсудим, какие еще инструменты следует задействовать для развития инфраструктуры ТКО», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

На пленарном заседании также обсудят национальный проект «Экологическое благополучие» как новый этап развития отрасли, меры поддержки бизнеса, кадровый потенциал, роль технологий и исследований в развитии отрасли.

В заседании примут участие заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Патрушев, министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александр Козлов, генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев, губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, губернатор Тульской области Дмитрий Миляев, губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Алексей Ересько, первый заместитель Председателя Правления ПАО Сбербанк Александр Ведяхин, Председатель Совета Директоров АО «Минерально-химическая компания ЕвроХим» Игорь Нечаев, член совета директоров АО «УК по обращению с отходами в Ленинградской области» Алексей Пименов, ректор РЭУ им Г. В. Плеханова Иван Лобанов.