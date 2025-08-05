Профессиональных экодизайнеров начнут готовить в России

Российский экологический оператор и Российский государственный университет им. А. Н. Косыгина первые в стране запустили новую программу повышения квалификации «Экологический дизайн в индустрии моды: современные материалы и технологии». Специалисты научатся создавать моду с заботой об экологии — использовать безопасные и перерабатываемые материалы, продумывать вещи так, чтобы они меньше вредили природе и могли использоваться повторно.

«Каждый год в России образуется более 2 миллионов тонн отходов текстиля и обуви. Часть из них можно было бы переработать или использовать повторно, если бы это было предусмотрено на этапе проектирования изделия. Поэтому так важно, чтобы экология становилась неотъемлемой частью профессионального образования, особенно в индустрии моды, — подчеркнула генеральный директор ППК РЭО Ирина Тарасова. — Новая программа — это вклад в ESG-подход и развитие экономики замкнутого цикла. Она поможет дизайнерам и технологам принимать экологически грамотные решения — от выбора материалов до продления жизненного цикла продукта».

Обучение направлено на развитие навыков экологичного проектирования и использование современных перерабатываемых и безопасных материалов. Трехмесячная программа рассчитана на дизайнеров, технологов, преподавателей и специалистов модной индустрии, заинтересованных в устойчивом развитии.

«Программа получила высокий отклик у профессионального сообщества и уже зарекомендовала себя как практико-ориентированный курс, востребованный среди специалистов, обладающих экологическими, технологическими и проектными компетенциями, — отметил директор Института открытого образования и развития компетенций Тимур Джавадов. — Запуск программы актуален в контексте реализации национальных задач в сфере устойчивого развития, включая повышение ресурсоэффективности, снижение объемов отходов и развитие промышленного симбиоза».

Планируемая дата начала обучения: 25 сентября 2025. Записаться можно, заполнив анкету по ссылке.