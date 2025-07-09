Проектную документацию по КПО «Анапа» направили на прохождение Главгосэкспертизы

Российский экологический оператор сообщил о завершении подготовки проектной документации по строительству комплекса по обращению с отходами (КПО) «Анапа» (Запад) в Краснодарском крае. Документы направлены на рассмотрение в Главгосэкспертизу России. Проект реализуется в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие».

«Этапы плана-графика по строительству первого концессионного объекта в Краснодарском крае исполняются в срок. На сегодня готова проектно-сметная документация. Ее направили на рассмотрение в Главгосэкспертизу», — сообщили в пресс-службе ППК РЭО.

Объект станет одним из крупнейших в регионе: его проектная мощность составит 300 тысяч тонн по обработке отходов и 110 тысяч тонн — по утилизации. Общая стоимость строительства оценивается в 6 млрд рублей, из которых около 4 млрд рублей составит льготный заем от РЭО, предоставляемый инвестору за счет средств от выпуска облигаций ППК.