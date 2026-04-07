При поддержке РЭО в Плехановке пройдет международная конференция по экологии

II Международная научная конференция «Экологические аспекты в экономике и биотехнологиях» пройдет 2 июня на базе РЭУ им. Г. В. Плеханова в Москве. Мероприятие объединит исследователей, студентов и представителей отрасли для обсуждения вопросов устойчивого развития, переработки отходов и экономики замкнутого цикла.

Организаторы конференции — базовая кафедра химии инновационных материалов и технологий РЭУ им. Г. В. Плеханова, Совет молодых ученых университета, ППК «Российский экологический оператор», а также научные организации Российской академии наук.

В рамках конференции участники обсудят современные экологические технологии, разработку новых материалов, методы исследования экосистем, а также вопросы переработки отходов и развития циркулярной экономики. Отдельное внимание уделят научным докладам студентов, аспирантов и молодых ученых — для них пройдет специальный конкурс.

Принять участие можно как очно, так и онлайн. Регистрация с докладом открыта до 21 мая 2026 года. По итогам конференции будет издан сборник научных материалов с размещением в РИНЦ.

«Российский экологический оператор системно поддерживает научные и образовательные инициативы в сфере экологии. Такие конференции формируют кадровый потенциал отрасли, объединяют молодых специалистов и позволяют им включаться в решение практических задач. Эксперты РЭО готовы делиться опытом и участвовать в подготовке специалистов для экономики замкнутого цикла», — отметили в пресс-службе РЭО.

