Пожароопасный сезон вводится на территории Прикамья с 15 апреля

С 15 апреля на части территорий Пермского края устанавливается весенне-летний пожароопасный период. Об этом сообщило URA.RU со ссылкой на сайт краевого управления МЧС.

Такое решение приняло правительство региона, утвердив список из 29 муниципальных образований. RT добавил, что с 30 апреля аналогичный режим будет введен еще на 14 территориях.

Уточняется, что в регионе в этом сезоне первый природный пожар случился 6 апреля. Сухая трава вспыхнула в Индустриальном районе Перми. К ликвидации возгорания привлекли 10 пожарных.