Почти 200 компаний вошли в реестр утилизаторов

С 2024 года в России ведется реестр утилизаторов. Нахождение в нем — обязательное требование к организациям, которые занимаются утилизацией отходов, образовавшихся после использования товаров. Сейчас в реестр входят 196 компаний.





«Список утилизаторов — это принципиально важная часть системы расширенной ответственности производителей. Нам удалось создать инструмент, который стал гарантом того, что отходы действительно вовлекаются во вторичный оборот, — сказала гендиректор РЭО Ирина Тарасова. — Сегодня в нем зарегистрированы предприятия, которые способны перерабатывать более 9,2 млн тонн вторичных ресурсов в год. Развивая это направление, мы формируем экономику замкнутого цикла».



Компании перерабатывают различные фракции вторсырья. В частности, это макулатура (3,9 млн. тонн в год), стекло (2,2 млн. тонн), электроника (1 млн. тонн), полимеры (685 тыс. тонн), резина (535 тыс. тонн), дерево (290. тыс тонн), текстиль (227 тыс. тонн), свинец (126 тыс. тонн).