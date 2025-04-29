Первая Международная биеннале экологического искусства соберет более 150 художников в Нижнем Новгороде

Более полутора сотен современных авторов со всего мира станут участниками дебютной Международной биеннале, посвященной экологическому искусству. В течение шести месяцев экспозиции и сопутствующие события будут организованы на шести ключевых культурных площадках Нижнего Новгорода. Этот масштабный и разносторонний проект впервые в глобальном масштабе комплексно изучает взаимосвязь между человеком и окружающей средой, представляя широкий спектр произведений, включая инсталляции, видео-арт, фотографии, произведения живописи, графики и скульптурные композиции. Организаторами биеннале являются Правительство Нижегородской области и московская галерея «Триумф», а руководителем программы и главным куратором назначена Юлия Аксенова.

Ключевой проект под названием «Кожа Земли» и шесть специализированных проектов формируют ядро основной программы биеннале. В числе участвующих учреждений: Волго-Вятский филиал ГМИИ им. А. С. Пушкина («Арсенал»), Нижегородский государственный художественный музей, пространство ЦЕХ*, «Академия Маяк» им. А. Д. Сахарова. Два проекта, реализованных в городской среде «Воздух» и «Луг», также включены в программу (детальная информация о них содержится в программе биеннале).

Здания Мытного рынка и гостиницы Ермолаевых будут переоборудованы для основного проекта и впервые откроются в качестве выставочных пространств. Параллельная программа предусматривает проведение выставок в Центре современного искусства «Терминал А», студии «Тихая», галерее FUTURO и галерее 9Б.



Нижний Новгород, являясь одним из ведущих центров современного искусства в России, в силу своего индустриального прошлого делает экологические вопросы особенно значимыми для города и региона в целом. Галерея «Триумф» в рамках своих институциональных проектов неоднократно обращалась к исследованию новых форм взаимодействия человека и природы, поэтому проведение биеннале стало результатом синергии, сотрудничества и совместного творчества.



Реализация биеннале на ключевых культурных площадках города стала возможной благодаря личному содействию губернатора Нижегородской области Глеба Никитина и его заместителя Олега Берковича.

Главная цель биеннале представить экологию в качестве центральной и объединяющей темы современного мира, даже в условиях его раздробленности. Экспозиции биеннале, представляющие собой кураторские высказывания и отдельные работы художников, скорее отражают текущее состояние окружающей среды, чем предлагают готовые решения экологических проблем. Тем не менее, проект призван стимулировать зрителей к размышлениям и метафорическому путешествию.

В биеннале принимают участие художники из России, Аргентины, Бенина, Вьетнама, Демократической Республики Конго, Зимбабве, Италии, Китая, Республики Корея, Мексики, Непала, Нигерии, Перу, Сенегала, Филиппин, Франции, Японии.



17 апреля в Волго-Вятском филиале ГМИИ им. А. С. Пушкина («Арсенале») состоится открытие первого специального проекта биеннале под названием «Земное/Планетарное». В основе проекта лежит концепция единства мира и взаимосвязи всего живого на планете.

Выставка представит два ракурса на современные экологические вызовы, основываясь на целостном представлении о Земле. С одной стороны, художники применяют оптику планетарного масштаба, предлагая «макро-взгляд» на Землю с высоты космического пространства. Этот подход охватывает глобальные процессы, такие как климатические изменения или загрязнение окружающей среды, и позволяет оценить их влияние на планету в целом. С другой стороны, авторы обращаются к локальным экологическим проблемам. «Земное/Планетарное» объединит более 150 произведений искусства.



29 мая на Мытном рынке и в гостинице Ермолаевых состоится открытие центрального проекта биеннале: «Кожа Земли». В центре внимания проекта находится тонкая оболочка Земли и ее роль в поддержании жизни на планете. Подобно коже человека, она сохраняет память о пережитых травмах и процессах формирования. Почвенный слой, находящийся в точке соприкосновения всех геосфер, представляет собой пространство пересечения экологических систем, источник разнообразия природных видов и генетическое хранилище жизни.

Слово «почва» апеллирует к понятиям основания и опоры, подчеркивая фундаментальную значимость жизненной основы для человечества. Фраза «почва уходит из-под ног» как нельзя лучше передает хрупкость и нестабильность современного мира. Распространение процессов разрушения и загрязнения земель, исчезновение отдельных форм жизни и замена целых природных экосистем искусственными приближают глобальный экологический кризис, преодоление которого возможно через переосмысление коллективных этических принципов и режимов ответственности. Именно эти идеи лежат в основе центрального проекта биеннале.