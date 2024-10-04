Педагоги из Воронежской и Свердловской областей одержали победу во Всероссийской олимпиаде «Чемпионы по призванию»

В Москве в рамках Всероссийского форума классных руководителей (ФКР) прошла торжественная церемония награждения победителей и призеров Всероссийской олимпиады для учителей труда и экологии «Чемпионы по призванию». Учредителем и оператором состязания выступает Центр просветительских инициатив Минпросвещения России. Партнер — Российский экологический оператор.

Обращаясь к участникам состязания, Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов отметил важность развития экологического образования.

«У нас с российским экологическим оператором было подписано соглашение, в рамках которого был проведен конкурс. И сегодня мы подвели итоги, наградили победителей. Очень важно и дальше развивать, популяризировать экологические знания, экологическое образование, потому что все начинается с малых лет, со школы. Просветительская деятельность, которую ведут педагоги, очень важна, мы будем ее дальше поддерживать. Хочу отдельно поблагодарить руководство Российского экологического оператора и Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации за совместную работу», – сказал Сергей Кравцов.

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев подчеркнул значимость формирования у детей и взрослых экологичного сознания и заботливого отношения к природе.

«Одним из ключевых направлений нашей деятельности, в том числе в партнерстве с Минпросвещения России, в рамках реформы системы управления отходами и создания цикличной экономики является работа над формированием у людей, взрослых и детей, экологического сознания и заботливого отношения к природе. Для достижения этой цели мы привлекаем все возможные ресурсы, включая сотрудничество с учителями, которые могут донести до молодежи значимость экологических вопросов и направить их энергию в полезное русло. А такие конкурсы, как „Чемпионы по призванию“, помогают выявить лучший педагогический опыт», – отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Участие в торжественной церемонии награждения также приняла руководитель Центра просветительских инициатив Министерства просвещения Российской Федерации Светлана Кутукова. Она поздравила победителей и призеров Всероссийской олимпиады «Чемпионы по призванию» и рассказала, что в этом году заявки на участие в состязании подало свыше 9,2 тысячи человек.

Светлана Кутукова подчеркнула, что олимпиада позволяет выявить лучшие педагогические практики, а также помогает учителям усовершенствовать свои профессиональные навыки.

Победителем второго тура Всероссийской олимпиады «Чемпионы по призванию» по труду (технологии) стала Ганна Гущина из Свердловской области. Второе место занял Игорь Кускунаков из Республики Хакасия, третье — Ольга Идиятуллина из Ленинградской области.

Педагог Михаил Лялин из Воронежской области одержал победу во Всероссийской олимпиаде «Чемпионы по призванию» по экологии. Второе место заняла Ольга Тимирзянова из Удмуртской Республики, третье — Александр Шакиров из Краснодарского края.

Всероссийская олимпиада «Чемпионы по призванию» проводится в два тура. Учителя выполняли тестовые задания, проверяли свою педагогическую эрудицию, коммуникативные компетенции, предметные знания по труду (технологии) и экологии, писали эссе.

В мае этого года Центр просветительских инициатив Минпросвещения России и Российский экологический оператор заключили соглашение о сотрудничестве. Они договорились взаимодействовать в сфере просветительской и информационно-разъяснительной деятельности в сфере защиты окружающей среды и обращения с твердыми коммунальными отходами.

Четвертый Всероссийский форум классных руководителей проходит в Москве в Гостином дворе. Он продлится до 5 октября и объединит 1000 классных руководителей и кураторов групп учреждений СПО из 89 регионов Российской Федерации и города Байконура. Форум проводит Минпросвещения России.

Форум проходит в рамках мероприятий Большой учительской недели. Их общая тема в этом году — «Учителя — герои». В основу концепции легла героизация труда педагогов, которые становятся наставниками для детей и ежедневно совершают подвиги в своей профессии, воспитывая будущее успешное поколение.