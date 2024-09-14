Пачка чипсов поставила под угрозу всю экосистему в национальном парке в США

Independent: выкинутая пачка чипсов повлияла на экосистему нацпарка в США

Турист выбросил пачку чипсов в «Карлсбадских пещерах» в штате Нью-Мексико и тем самым едва не погубил всю экосистему национального парка. Об этом сообщило издание Independent .

Представитель нацпарка пояснил, что переработанная кукуруза спровоцировала рост плесени на стенах и полу пещеры. Насекомые быстро организовали полноценную пищевую цепочку, что еще сильнее ускорило распространение грибка.

«С человеческой точки зрения, выброшенный пакет со снеками может показаться мелочью, но для обитателей пещеры это может изменить весь мир», — указали сотрудники заповедника.

Очищать территорию от плесени пришлось вручную с помощью зубных щеток и пинцетов.

Ранее диетолог Полина Журавлева назвала чипсы и сухарики самыми вредными перекусами из-за переизбытка соли и других вредных ингредиентов.