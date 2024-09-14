Осень придет в Москву с опозданием на месяц

Синоптик Шувалов: переход к осенней погоде в Москве начнется в конце сентября

Температура воздуха в Москве в сентябре сильно превысила норму. Осеннее похолодание начнется лишь в конце месяца, сообщил «Радио 1» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Он проанализировал показания термометров с 1 по 12 сентября и выяснил, что температура воздуха превысила многолетние значения на пять с лишним градусов. Шувалов допустил, что сентябрь 2024 года станет рекордно теплым за XXI и весь XX век.

Жаркая для осени погода пойдет на спад в начале следующей рабочей недели. Синоптик спрогнозировал понижение температуры до +22…+24 градусов с 16 сентября.

«Переход к осенней погоде по осадкам будет скорее всего в последнюю неделю сентября, начиная с 23 числа», — предупредил Шувалов.

Погода в ночь на 13 сентября уже побила температурный рекорд. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в Балчуге минимальное значение превысило +20 градусов.