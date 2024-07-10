Около 30 тысяч новых точек разместили на интерактивной карте приема вторсырья

Мобильное приложение «УБЕРУ» (Uberu) и компания Авито заключили соглашение об информационном взаимодействии. ​​С помощью «УБЕРУ» на интерактивную карту на портале «Авито Польза» добавили почти 30 тысяч новых точек приема вторсырья в 30 регионах. Теперь на экокарте Авито доступно более 76 тысяч пунктов.

«Для построения экономики замкнутого цикла, возврата отходов в оборот и развития отрасли обращения с отходами необходимо внедрять удобные инструменты взаимодействия. Одним из них стало приложение „УБЕРУ“ с обширной картой пунктов приема вторсырья и системой бонусов. Картой стали интересоваться региональные органы власти, которые размещают ее на своих ресурсах, сайтах администраций, а также крупные организации и компании. В рамках заключенного соглашения карта „УБЕРУ“ будет внедрена в ресурсы „Авито“, и еще больше человек смогут воспользоваться этим удобным инструментом, созданным при поддержке РЭО», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

«Авито Польза» — раздел на сайте «Авито», где собрана информация о благотворительных и экологических проектах компании. Посетители ресурса могут узнать, как помочь фондам и волонтерским организациям, а также получить информацию о пунктах приема вторсырья на карте. C помощью экокарты Авито можно передать на благотворительность вещи, которые больше не нужны пользователям, но могут быть полезны другим людям: от одежды и книг до мебели и электроники.

Приложение «УБЕРУ» включает в себя крупнейшую карту пунктов приема вторсырья и справочник кодов переработки, который позволяет более детально разобраться в маркировке товаров. Также в приложении за выполнение экоактивностей можно получить бонусные баллы — экойны и обменять их в магазинах партнеров.

«Взаимодействие с лидером рынка в сфере размещения объявлений о товарах, недвижимости, вакансиях и резюме на рынке труда, а также услугах несет в себе большой вклад в популяризацию отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами», — отметил заместитель генерального директора РЭО по цифровизации Алексей Буров.

«Помощь в решении глобальных проблем экологии — неотъемлемая часть ДНК бренда Авито. Мы уверены, что больших изменений можно достичь малыми шагами, которые под силу каждому из нас. Так, платформа расширяет спектр своих сервисов, внедряет новые социальные и благотворительные механики, выступает флагманом экологичного подхода. Кроме этого, Авито активно интегрирует в экологические проекты новых партнеров, что позволяет сделать сервисы платформы удобнее, а также увеличивает количество вовлеченных пользователей», — поделился Василий Лексин, руководитель продукта по ESG в Авито.

Приложение доступно для скачивания на мобильные устройства во всех магазинах приложений: App Store, Google Play, Rustore, AppGallery. У сообщества УБЕРУ также организован Telegram-канал и группа VK.