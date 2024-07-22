Одежду из вторсырья представили на фестивале «Зеленый подиум» в Москве

Фото: Росприроднадзор

Всероссийский фестиваль моды «Зеленый подиум» с показом одежды из вторсырья прошел в Москве. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова отметила, что среди участников были победители и лауреаты международной детско-юношеской премии «Экология — дело каждого».

Юные дизайнеры представили свои коллекции одежды из вторсырья наравне с известными российскими брендами. Участники прибыли на фестиваль из разных регионов страны, в том числе из Москвы и Подмосковья.

Фестиваль «Зеленый подиум» — масштабное событие, направленное на развитие экологичных брендов и поддержку отечественных производителей. Проект объединил моду и экотренды, продвигая осознанное потребление.

Фото: Росприроднадзор

На подиуме в саду имени Баумана выступили более 500 моделей, включая звезд театра, кино и спорта. Зрителям представили коллекции российских дизайнеров и участников премии «Экология — дело каждого». Ребята с заботой о природе подарили вторую жизнь старым, ненужным вещам. Сшили из них модные платья, сарафаны, джинсы, рубашки, сумки. Наряды и аксессуары сделали буквально из мусора — картона, бумаги, фантиков, пластика, лоскутов ткани.

Светлана Радионова отметила актуальность творческих решений участников и пригласила их в новый сезон премии «Экология — дело каждого». Он стартует 1 августа.

Фото: Росприроднадзор

На фестивале обсудили вопросы экологии, защиты редких животных и переработки отходов. Звезды российского шоу-бизнеса поддержали экологичные тренды. В программу дня вошли показы коллекций, театрализованное представление, лекции, мастер-классы и выступления артистов. Площадку украсили экокартины и арт-объекты из вторсырья.

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