Одежду из вторсырья представили на фестивале «Зеленый подиум» в Москве

Всероссийский фестиваль моды «Зеленый подиум» с показом одежды из вторсырья прошел в Москве. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова отметила, что среди участников были победители и лауреаты международной детско-юношеской премии «Экология — дело каждого».

Юные дизайнеры представили свои коллекции одежды из вторсырья наравне с известными российскими брендами. Участники прибыли на фестиваль из разных регионов страны, в том числе из Москвы и Подмосковья.

Фестиваль «Зеленый подиум» — масштабное событие, направленное на развитие экологичных брендов и поддержку отечественных производителей. Проект объединил моду и экотренды, продвигая осознанное потребление.