Очередная магнитная буря обрушится на Землю 16 октября

Днем 16 октября ожидаются слабые магнитные бури, сообщил центр погоды « Фобос» . По его информации, сейчас на Солнце накачиваются энергией две группы пятен, которые могут повлиять на погоду на Земле.

«Вероятность того, что сформированные ими выбросы солнечного вещества успеют задеть Землю, пока мала. Вращение Солнца довольно быстро отправляет обе группы пятен все дальше от линии Солнце-Земля к западному краю солнечного диска», — уточнили ученые.

Восточнее этих пятен — чистое Солнце. Это говорит о том, что неделя практически гарантированно будет спокойна, однако в среду Земля пройдет через поток быстрого солнечного ветра. Специалисты предупредили о слабых или среднего уровня магнитных бурях 16 октября.

На прошлой неделе магнитные бури уже обрушивались на Землю. Жители нескольких регионов России могли наблюдать за полярным сиянием.