Объект ТКО за 4,3 млрд рублей построят в Тамбовской области

Заместитель министра природных ресурсов и экологии Денис Буцаев, генеральный директор Российского экологического оператора Ирина Тарасова и врио главы Тамбовской области Евгений Первышов провели 13 мая рабочую встречу. Они обсудили детали проекта по созданию в регионе объекта обращения с отходами мощностью обработки 260 тысяч тонн в год. Мощность утилизации (компостирование и РДФ-топливо) составит 120 тысяч тонн.

«В Тамбовской области реализуется инвестиционный проект „Экотехнопарк Центральный“. В него войдут завод по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов, а также полигон захоронения. Новый комплексный объект позволит региону достичь показателей национального проекта по 100% обработке и снижению захоронения отходов», — сообщил замглавы Минприроды России Денис Буцаев.

Общая стоимость проекта оценивается в 4,3 млрд рублей. На встрече рассматривалась возможность финансирования 1-го этапа проекта со стороны РЭО.

«РЭО вложит средства в проект через заем сроком на 12 лет — планируем предоставить 3,5 млрд рублей по льготной ставке к октябрю текущего года. При этом концессионер к началу третьего квартала 2025 года уже планирует выйти на строительную площадку», — добавила гендиректор ППК РЭО Ирина Тарасова.

«Вопросы вывоза и утилизации мусора — одни из самых важных для жителей Тамбовской области. В рамках инвестпроекта будет создан не просто новый полигон, но и завод по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов. Хочу поблагодарить министра природных ресурсов и экологии РФ Александра Козлова за оказанную помощь и содействие в решении этого актуального вопроса, который мы ранее обсуждали с ним в ходе рабочей встречи», — отметил врио главы Тамбовской области Евгений Первышов.