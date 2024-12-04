Новый КПО в Питере будет обрабатывать 600 тыс. тонн отходов ежегодно

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев и вице-губернатор Санкт-Петербурга Алексей Корабельников в рамках рабочей встречи обсудили проект комплексного объекта по обращению с отходами «Новоселки» мощностью 600 тыс тонн в год.

«Сейчас вовсю идет активная работа по созданию комплексной системы обращения с отходами для нужд Санкт-Петербурга и Ленобласти. Все инфраструктурные проекты будут реализованы в ближайшие три года. Со своей стороны РЭО окажет всю необходимую методологическую поддержку и предоставит льготное финансирование», — сказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Проектная мощность обработки на объекте составит 600 тыс тонн в год, утилизации — 120 тыс тонн в год, компостирования — 200 тыс тонн в год. На сегодняшний день разработана проектно-сметная документация, проведена государственная экологическая экспертиза. Следующий этап — прохождение государственной экспертизы. Плановый год ввода в эксплуатацию — 2027.

Помимо КПО «Новоселки», Санкт-Петербург уже обслуживает КПО «Волхонка», строительство которого профинансировал РЭО через предоставление льготных займов. В планах также остается возведение КПО «Островский» и еще двух объектов на территории Ленинградской области.

«Отрасль обращения с отходами сейчас развивается наиболее динамично. Благодаря конструктивному взаимодействию с федеральным центром и ППК РЭО мы продолжаем создавать современные комплексы по переработке отходов. Новая инфраструктура необходима для всей агломерации. Мы понимаем, что развитие невозможно без комплексного подхода к обращению с отходами, использования передовых технологий, создания экономики замкнутого цикла», — рассказал вице-губернатор Санкт-Петербурга Алексей Корабельников.