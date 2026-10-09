Newsnn.ru: климат определяет сроки и способы осенней защиты яблонь

Осенью яблони требуют разной защиты в зависимости от региона. Выбор препаратов и время опрыскивания зависят от погоды и распространенных болезней, сообщает newsnn.ru .

Период для обработки в теплых регионах длится до конца ноября, а на севере может сократиться до двух недель. Ориентироваться нужно на состояние дерева, а не на календарь.

На юге и в Предкавказье сначала убирают опавшие листья, в которых зимует парша. После листопада применяют 3% бордоскую смесь, через неделю — средства против зимующих яиц клещей и щитовок.

В средней полосе рекомендуют собрать и сжечь листву, перекопать приствольные круги. Голые ветки обрабатывают 5% железным купоросом, перед морозами — мочевиной: 700 г на 10 л воды.

На Урале и в Сибири используют 4% бордоскую смесь или 6% железный купорос до устойчивых минусовых температур. Особое внимание уделяют стволу и скелетным веткам, где сохраняются возбудители черного рака. Побелку проводят в сухую погоду.

На Северо-Западе рекомендуют препараты на основе флудиоксонила или дифеноконазола: они меньше смываются дождем. Ловчие пояса снимают и сжигают, приствольные круги мульчируют торфом.

Обработку не проводят при температуре ниже +5 градусов. Препараты нельзя смешивать на глаз. Защиту дополняют обрезкой сухих веток, уборкой мусора и побелкой.