Нейросеть помогла зафиксировать более 20 тысяч нарушений на контейнерных площадках

Российский экологический оператор активно использует нейросеть в отрасли обращения с отходами. С использованием искусственного интеллекта происходит мониторинг контейнерных площадок. За четвертый квартал 2025 года выявлено более 20 тысяч нарушений.

Искусственный интеллект видит целый ряд нарушений:

— переполнение контейнера;

— неубранные отходы рядом с контейнерной площадкой;

— наличие отходов, которые не относятся к ТКО;

— заблокированный проезд к площадке;

— отсутствие контейнера на площадке и так далее.

В день обрабатывается более 400 тысяч фактов фотофиксации вывоза отходов, поступающих в систему учета отходов ФГИС УТКО через интеграцию с мобильным приложением «Водитель ТКО» и иными информационными системами региональных операторов. На основании фотофиксации вывоза и данных обработки фотографий нейросетью строится рейтинг субъектов РФ по качеству работы региональных операторов.

В зависимости от характера нарушений, информация о них передается региональным операторам и органам местного самоуправления. В случае необходимости могут быть задействованы различные ведомства, например, Госавтоинспекция, если проезд мусоровоза к площадке ограничен по вине владельцев частных автомобилей.