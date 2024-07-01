Названы регоператоры с наибольшим ростом жалоб на вывоз отходов

Российский экологический оператор выявил рост жалоб на региональных операторов, осуществляющих вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) в Амурской, Астраханской и Псковской областях. Ситуация взята на контроль.

«Для поддержания качества вывоза отходов РЭО мониторит деятельность региональных операторов по обращению с ТКО. Наши специалисты отслеживают сообщения в средствах массовой информации и социальных медиа, а также с помощью цифрового сервиса „РЭО Радар“. Помимо этого, на основании данных ФГИС УТКО, мы отслеживаем региональных операторов, которые при высоком уровне собираемости платежей (более 80%) имеют высокую дебиторскую и, что особенно важно, кредиторскую задолженность», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

РЭО направил по проблемным регоператорам запросы в контролирующие органы. В число таких региональных операторов вошли ООО «Экопром» (Псковская область), ООО «ЭкоЦентр» (Астраханская и Ростовская области), ООО «Экостройресурс» (Самарская область), ООО «Вега» (Воронежская область), ООО «Экосити» (Новгородская область),

ООО «Магнит» (Омская область), ООО «Экологистика» (Кабардино-Балкарская Республика).

Вместе с тем РЭО фиксирует значительный рост жалоб на регоператоров на территории Астраханской (ООО «ЭкоЦентр»), Амурской (ООО «Автосити»), Псковской (ООО «Экопром») и Самарской областей (ООО «Экостройресурс»).

Основное количество поступающих сообщений относится к категории «нарушение сбора мусора, срыв графика вывоза», а также «неудовлетворительное содержание мест накопления отходов».

«РЭО контролирует отработку сообщений в системе „РЭО Радар“ региональными операторами, взаимодействует с органами местного самоуправления, в чьи функции входит организация накопления, сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения ТКО, а также сотрудничает с уполномоченными органами исполнительной власти регионов, в чьи функции входит контроль за деятельностью региональных операторов», — сообщил заместитель генерального директора РЭО Евгений Карелов.