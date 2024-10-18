«Наши предприятия готовы»: эксперт РЭО предрек большой спрос на оборудование для утилизации отходов

Директор по устойчивому развитию Российского экологического оператора Игорь Забралов заявил о потребности отрасли в оборудовании для утилизации отходов. Об этом он рассказал на форуме «Сделано в России» 14 октября.

«В отношении обработки отходов мы достигли высокой доли импортозамещения по оборудованию. Сейчас наши компании практически полностью обеспечили российский рынок соответствующими установками. Более того, оборудование уже пошло на экспорт. Но в части утилизации отходов мы пока не можем этим похвастаться. Наши предприятия готовы создавать необходимое оборудование, абсолютно не уступающее по качеству зарубежному аналогу. Чтобы отечественное оборудование было востребовано, необходимы инвестиции в объекты утилизации. В свою очередь, создать инвестиционную привлекательность деятельности утилизации может только механизм расширенной ответственности производителей», — сказал Игорь Забралов на открытом диалоге «Устойчивое развитие и зеленая экономика: экспортный потенциал и факторы экономического роста».

Всего, по его словам, дефицит мощностей для переработки отходов от использования товаров в соответствии с нормативами утилизации к 2030 году составит 13,1 млн тонн.

Также Игорь Забралов рассказал о мерах поддержки РЭО для инвестиционных проектов по созданию объектов обращения с отходами, факторах экономического роста в условиях экономики замкнутого цикла.