Мусоросортировочный комплекс на 185 тысяч тонн ввели в Свердловской области

Мусоросортировочный комплекс (МСК) мощностью обработки 185 тысяч тонн твердых коммунальных отходов (ТКО) в год ввели в эксплуатацию в Свердловской области.

«В августе в Нижнем Тагиле ввели в эксплуатацию современный мусоросортировочный комплекс с использованием основного технологического оборудования преимущественно отечественного производителя. На МСК планируется извлекать вторичные материальные ресурсы — стекло, бумагу и картон, черные и цветные металлы, различные виды пластиков — для их дальнейшего вовлечения в хозяйственный оборот, что соответствует принципам экономики замкнутого цикла. Мощность обработки на МСК составит 185 тысяч тонн в год, обезвреживания — 54 тысячи тонн в год, размещения — 129,5 тысячи тонн в год», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Проект реализовало акционерное общество «Облкоммунэнерго» за счет привлеченных средств в рамках концессионного соглашения, заключенного с Администрацией города Нижнего Тагила. Стоимость работ и оборудования на объекте составила 3,9 млрд рублей.

«Принимать отходы на мусоросортировочный комплекс планируется с городов Нижний Тагил, Невьянска, Горноуральского городского округа, а также в перспективе из Верхней и Нижней Салды, Лесного, Кушвы и Красноуральска. На объекте планируется применять технологию закрытого тоннельного компостирования органических отходов, размещая их в герметичные емкости с системами орошения, вентиляции и очистки воздуха, для их естественного разложения», — отметил Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Николай Смирнов.

Компостный грунт, получаемый в результате компостирования, предполагается использовать на полигонах захоронения отходов в качестве промежуточных слоев изоляции и для последующей их рекультивации.

Ожидается, что мусоросортировочный комплекс даст более 300 рабочих мест.