Синоптик Тишковец: в воскресенье ночью в Подмосковье похолодает до -10

Высота снежного покрова в Москве и Подмосковье достигла декабрьских показателей. Об этом сообщил метеоролог Евгений Тишковец в телеграм-канале .

В столице толщина снега составляет 11-15 сантиметров, по области — местами до 19, уточнил синоптик.

В пятницу и субботу на регион продолжит влиять ушедший на восток циклон, будет облачно. Термометры в Подмосковье покажут от -3 до -8 ночью и -1…-6 днем.

В воскресенье к столице подойдет скандинавский антициклон, небо прояснится, а мороз окрепнет до -10 ночью и -2…-7 днем.

Ранее синоптик Михаил Леус сообщил, что облачная и ветреная погода в Москве и области вызвана влиянием тыловой части циклона. Засыпав столичный регион снегом, атмосферный вихрь двинулся на восток, на Урал и в Сибирь.