Метеоролог Шувалов: лето будет длиннее, а зима станет короче в ближайшие 50 лет

Длительность лета увеличится, а зима сократится в ближайшие 30–50 лет. Об этом заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в разговоре с Национальной Службой Новостей .

«Повышение температуры в наибольшей степени затрагивает именно умеренные и приполярные широты, оно идет в 2-2,5 раза быстрее, чем в тропиках или на экваторе», — рассказал эксперт.

По данным Шувалова, летние месяцы станут засушливее, а осенью и зимой будет выпадать больше осадков. Эти изменения климата нужно учитывать при планировании хозяйственной деятельности. Затраты на кондиционирование воздуха возрастут, а засухи на юге европейской части России усилятся.