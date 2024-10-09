Известные спортсмены поддержат субботники РЭО

Российский экологический оператор и Ассоциация «Центр социальной поддержки и помощи „Выбор“ в присутствии олимпийского чемпиона по бобслею Дмитрия Труненкова подписали соглашение о сотрудничестве 8 октября на полях Российского экологического форума (РЭФ). Компании займутся совместной организацией субботников и экоакций с привлечением известных спортсменов.

«Вопросы экопросвещения и популяризации раздельного сбора отходов среди граждан по-прежнему остаются актуальными. Соглашение, которое подписано с центром „Выбор“, позволит привлечь максимальное внимание к проблематике за счет узнаваемых общественных лидеров. В частности среди них таковыми являются известные российские спортсмены. В рамках сотрудничества мы планируем организовывать их участие в проводимых РЭО субботниках и экоакциях», — сообщил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Сотрудничество также предполагает проведение совместных мероприятий, направленных на популяризацию раздельного накопления отходов, анализ информации о собираемости вторичных ресурсов, а также обратной связи от потребителей.

«Мы очень рады позитивному взаимодействию с РЭО, ведь наши ценности абсолютно совпадают — это здоровый и осознанный образ жизни, а это понятие включает в себя и заботу о природе. Наши совместные мероприятия — яркий пример того, как известные спортмены могут помочь в продвижении экологической повестки. Мы будем продолжать начатую работу и уверены, что наше сотрудничество будет расширяться, а в экологических акциях будет принимать участие всё больше жителей страны», — сообщила руководитель Ассоциации Злата Чепурная.

Сотрудничество РЭО и «Выбора» направлено на всестороннее развитие культуры рационального и ответственного обращения с вторичными ресурсами, а также развитие инфраструктуры для раздельного накопления и сбора вторичных ресурсов.