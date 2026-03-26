Ивановское предприятие начнет перерабатывать текстиль петербуржцев в промышленных масштабах

Компания «Лидертекс» подписала с Комитетом по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга и «Невским экологическим оператором» соглашение о сотрудничестве. Документ предполагает создание производства по утилизации текстильных отходов на территории региона.

Одно из основных направлений сотрудничества заключается в совместной реализации проекта по созданию инфраструктуры глубокой утилизации текстильных изделий, утративших потребительские свойства. Также предполагается всестороннее развитие среди жителей Северной столицы культуры рационального и ответственного обращения с отходами.

«На сегодня в Санкт-Петербурге установлено больше двух тысяч контейнеров „Лидертекса“. Со временем их станет все больше, чтобы жителям было удобнее сдавать ненужные вещи», — отметили в пресс-службе РЭО.

Компания «Лидертекс» при поддержке Минпромторга России реализует в Ивановской области проект «Эко-кластер „Зеленая нить“. На церемонии награждения Зеленой премии — 2025 проект отмечен как наиболее значимый и перспективный в отрасли. Кластер нацелен на создание экономики замкнутого цикла и сокращение объемов захоронения отходов текстиля. „Лидертекс“ производит регенерированную пряжу из отходов текстиля, который собирает в собственные контейнеры в городах-миллионниках. Конечным продуктом являются перчатки, рабочие рукавицы.