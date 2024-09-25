Инициативы по шерингу текстиля обсудили на площадке ТПП

Заседание комиссии по законодательному обеспечению развития зеленой экономики Совета ТПП РФ на тему «Экономика замкнутого цикла в текстильной отрасли» прошло 20 сентября в Торгово-промышленной палате РФ. Мероприятие состоялось под председательством заместителя председателя Совета ТПП РФ по развитию экономики замкнутого цикла и экологии, директора по устойчивому развитию Российского экологического оператора Игоря Забралова. Участники обсудили проблематику и решения по развитию переработки текстильных отходов в России.

Руководитель департамента вторичных материальных ресурсов РЭО Андрей Рудаков рассказал о направлениях государственной политики, направленных на переход к экономике замкнутого цикла, а также подчеркнул значимость развития инфраструктуры для переработки различных видов текстильных отходов, чтобы максимально вовлечь вторичные ресурсы в экономический оборот.

По его словам, в стране из большого объема образующихся текстильных отходов лишь не более 3% перерабатывается. Текстильные отходы относятся к числу наиболее сложных видов отходов для утилизации.

Ключевым направлением государственной политики в части перехода к экономике замкнутого цикла необходимо определить сокращение (минимизацию) образования текстильных отходов. Рудаков отметил важность принятия Концепции минимизации образования отходов, утверждение которой запланировано на конец года.

Важным направлением в минимизации образования текстильных отходов является развитие системы аренды (шеринг). Шеринг не только соответствует принципам экономики замкнутого цикла, но и позволяет оптимизировать экономические расходы. Также в данном случае происходит консолидация объемов образуемых отходов у одного отходообразователя, а следовательно, образуется крупная транспортная партия однородных отходов, что упрощает их сбор и утилизацию.

В заседании приняли участие представители Минприроды России, Минпромторга России, Социального фонда России, компаний-утилизаторов, компаний, предоставляющих спецодежду и хозяйственный текстиль в аренду, а также отраслевые ассоциации.