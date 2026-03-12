Импортерам снизят нагрузку в рамках расширенной ответственности производителей

Законопроект, предусматривающий снижение нагрузки на импортеров в рамках расширенной ответственности производителей, обсудили на заседании Рабочей группы с бизнес-сообществом.

Предполагается, что уплата экосбора и предоставление отчетности по РОП должны осуществляться в срок не более 90 дней со дня выпуска товаров таможней.

«С 2028 года завершается переходный период по особым условиям исполнения РОП импортерами. В рамках ранее проведенного эксперимента бизнес-сообщество высказало проблематику по срокам подготовки документов. Перенос сроков выполнения обязанностей для импортеров создаст необходимые условия для бизнеса, обеспечивая плавный переход к полноценному функционированию механизма расширенной ответственности производителя», — сказали в пресс-службе РЭО.

На данном этапе подготовленные предложения обсуждают с заинтересованными ведомствами. В целом, прошедшая отчетная кампания по РОП показала большую дисциплину бизнеса.