Грядущий Супер-Эль-Ниньо приведет к новым тепловым рекордам

Синоптик Леус: грядущий Эль-Ниньо окажется сильнейшим за последние десять лет

Феномен Эль-Ниньо в 2026 и 2027 годах может оказаться самым сильным за последние 10 лет. Об этом в телеграм-канале сообщил синоптик Михаил Леус.

Он объяснил, что погодное явление Эль-Ниньо имеет тенденцию повышать среднюю глобальную температуру всей планеты и устанавливать тепловые рекорды.

«Супер-Эль-Ниньо больше ускорит потепление и потенциально приведет большему обесцвечиванию кораллов и другим разрушительным последствиям», — написал Леус.

Метеоролог добавил, что в период Эль-Ниньо над европейской частью России повышается вероятность формирования блокирующих антициклонов с долгими периодами жаркой и сухой погоды.

«Ярким примером является Эль-Ниньо в 2009–2010 годах и последовавшее аномально жаркое лето 2010 года», — заключил он.

Эль-Ниньо — природный феномен, при котором экваториальная часть Тихого океана становится необычно теплой. Это происходит раз в несколько лет и серьезно влияет на погоду по всей планете.

