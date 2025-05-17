ГМО-деревья для лесных плантаций могут вывести в России

В рамках поручения, срок выполнения которого — до 1 июля текущего года, кабмин должен разработать предложения о том, стоит ли проводить научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по выведению генно-модифицированных пород деревьев с определенными морфологическими характеристиками и скоростью роста древесины. Цель — оценить возможность создания лесных плантаций для коммерческого выращивания и использования такой древесины.

Путин также порекомендовал ускорить рассмотрение поправок в Лесной кодекс и повысить приоритет перевозок продукции лесной промышленности. Перечень поручений опубликовали по итогам совещания с членами правительства России.

Ранее Путин поручил утвердить планы по развитию населенных пунктов Арктической зоны. Для создания эффективных планов правительству нужно подумать о дополнительных мерах. В частности, распространить программу «Доступное арендное жилье в Дальневосточном федеральном округе» и на города Арктики.