Глава РЭО проверил ход строительства объекта ТКО под Псковом

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев посетил 26 июля строительную площадку комплексного объекта по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Псковской области.

«В Псковской области строится комплексный объект обращения с отходами. Он позволит региону достичь показателей национального проекта „Экология“ по 100-процентной обработке ТКО и снижению захоронения отходов на полигонах в два раза», — сообщил Денис Буцаев.

Мощность объекта составит не менее 250 тысяч тонн отходов в год.

На данный момент строители делают бетонную опалубку под фундамент корпуса сортировки ТКО.