Глава РЭО посетила объекты обращения с отходами в Ингушетии

12 августа генеральный директор Российского экологического оператора Ирина Тарасова вместе с замруководителя Секретариата вице-премьера Правительства РФ Дмитрия Патрушева Джамбулатом Хатуовым и представителями Минприроды РФ анализирует организацию системы обращения с отходами в Республике Ингушетия. Такое поручение Дмитрий Патрушев дал на заседании штаба Правительства по организации системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

Ирина Тарасова вместе с участниками рабочей поездки осмотрела действующий комплексный объект в станице Нестеровской. Также она побывала

на площадке, отведенной под строительство комплексного объекта обработки, утилизации и захоронения ТКО мощностью 200 тысяч тонн. Финансовую поддержку проекту планируют оказать из средств федерального бюджета.

По итогам визита состоялось совещание с Главой Ингушетии Махмудом-Али Калиматовым, где обсудили перспективное развитие региональной инфраструктуры обращения с отходами, планы по строительству новых мощностей и меры поддержки, которые РЭО готов оказать для реализации проектов в республике.

«Видим, что в Ингушетии сформирован план по развитию отрасли. РЭО готов оказывать содействие — от методической поддержки до привлечения финансирования — для того, чтобы новые объекты соответствовали современным экологическим требованиям и обеспечивали максимальную переработку отходов», — отметила Ирина Тарасова.