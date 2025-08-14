Глава РЭО посетила объекты обращения с отходами в Дагестане

Делегация Российского экологического оператора, Секретариата вице-премьера Правительства РФ Дмитрия Патрушева и Минприроды РФ 13 августа посетила с рабочим визитом Республику Дагестан. Поручение на месте проанализировать ход реформы обращения с отходами вице-премьер Дмитрий Патрушев дал на заседании штаба по организации системы обращения с ТКО «Инцидент № 58» Правительства РФ.

Делегация совместно с руководством Дагестана посетила объекты ТКО, в частности осмотрела стройплощадку мусоросортировочного комплекса «Хасавюрт» (мощность обработки — 250 тысяч тонн отходов в год), а также стройку мусоросортировочных комплексов «Дербент» (200 тысяч тонн/год), «Махачкала» (500 тысяч тонн/год) и действующий полигон в Кумторкалинском районе Махачкалы мощностью размещения отходов в 300 тысяч в год.

Кроме того, состоялась встреча участников выездной рабочей группы с Главой Республики Дагестан Сергеем Меликовым, на которой подробно обсудили ход реализации проектов в сфере обращения с ТКО и планы по развитию региональной инфраструктуры.

«Все строящиеся объекты в Дагестане полностью обеспечат обработку, утилизацию и захоронение ТКО. РЭО и Минприроды продолжат оказывать всестороннюю поддержку региону в реализации проектов», — отметила Ирина Тарасова.

Одна из главных задач на повестке — к моменту завершения объектов создать достаточное количество контейнерных площадок для накопления отходов. За последние два месяца в Дагестане оборудовано более 300 контейнерных площадок, до конца года планируется создать свыше двух тысяч. На эти цели муниципалитетами заложено более 160 млн рублей, привлекаются и внебюджетные источники.

На совещании обсудили и другие вопросы. Среди них — передача данных весового контроля в систему ФГИС УТКО, интеграция данных ГЛОНАСС временными операторами, выбор постоянного регионального оператора.