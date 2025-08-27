Филиппины начнут применять российские технологии обращения с ТКО

Правительство Филиппин заинтересовано в применении российских наработок и технологий в области обращения с отходами. Вопрос обсудили на заседании российско-филиппинской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

«РЭО согласовал с — рассказали в пресс-службе РЭО. — Представителей РЭО включили в число участников встречи в узком составе в рамках следующего заседания межправкомиссии».

Следующее заседание пройдет в Москве в ближайшее время. Ожидается участие большой делегации с филиппинской стороны.

Ранее эксперты РЭО встретились с представителями Малайзии. В ходе совещания зарубежные коллеги выразили интерес в применении российских наработок и технологий в области обращения с отходами в Куала-Лумпуре.