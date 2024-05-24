ЭТП провела обновление личного кабинета участников платформы

«Электронная торговая площадка была создана для участников отрасли обращения с отходами, крупных и малых игроков рынка, а также для тех, кто обязан исполнять нормативы расширенной ответственности производителей (РОП). Будучи цифровым продуктом РЭО, платформа регулярно обновляется в соответствии с запросами своих пользователей», — отметил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

«Изменения личного кабинета пользователя на ЭТП коснулись множества разделов, в том числе профиль, сделки, лоты, избранное, финансы, подписка, документы, настройки, а также было улучшено всплывающее меню. Мы регулярно собираем обратную связь от наших пользователей, чтобы оперативно улучшать интерфейс площадки, созданной как инструмент экономики замкнутого цикла», — отметил руководитель ЭТП РЭО Заур Абдурахимов.

Всплывающее меню

Было улучшено всплывающее меню пользователя, что стало более эргономичным и удобным в использовании. Меню включает в себя основные разделы площадки в более укомплектованном варианте, а также аватар организации пользователя.

Профиль

Дизайн профиля пользователя был полностью переработан: добавлены отдельные информационные блоки, разделяющие области информации об организации пользователя, добавлена шкала заполнения профиля и пункты, необходимые для заполнения, аватар организации и возможность его редактирования, показатель баланса лицевого счета и номинального счета по безопасной сделке, показатель актуальной оформленной пользователем подписки, статистика по лотам и сделкам. В случае участия в безопасных сделках, у пользователя отображается соответствующая иконка.

Лоты

Пункт меню «Лоты» теперь имеет разделение на активные и архивные. Активные лоты подразумевают те позиции на ЭТП, по которым в данный момент проводятся сделки или ведутся торги. Архивные лоты — это те позиции, по которым были завершены сделки. Добавлена удобная сортировка по критериям участия или организации лотов. Удобный переход в карточку лота всего по нажатию.

Сделки

Сделки, по аналогии с лотами, имеют разделение на текущие и архивные, а также сортировку по критерию участия и организации. Через меню сделок удобно переходить в карточку сделки с конкретным контрагентом.

Избранное

Избранные организации теперь отображаются в удобном карточном формате в минималистичном дизайне.

Финансы

Подпункт финансы содержит в себе всю информацию организации о лицевом и номинальном счете на площадке. В удобных информационных блоках хранится информация об истории транзакции средств на счете, нынешнем балансе с возможностью пополнения и формирования счета на оплату, а также реквизитах организации с возможностью редактирования. В будущем планируется добавление модуля Экобаллов, которая также будет отобраться в этом блоке.

Подписка

Данный подпункт содержит в себе информацию по тарифу пользователя с возможностью оформления подписки, а также детальное описание каждого варианта тарификации.

Уведомления

Более удобный дизайн и пользовательский интерфейс предоставляет возможность быстро и легко отследить все уведомления на площадке, что были присланы пользователю системой

Документы

В данном подпункте меню хранится информация о всех документах на площадке, с которыми работает пользователь. В ближайшем будущем будет добавлен функционал долгосрочных договоров, который также будет отображаться здесь.

Настройки

Позволяет пользователю самостоятельно настраивать взаимодействие площадки с профилем организации: добавлять и редактировать адреса организации, пользователей и филиалов, управлять присылаемыми уведомлениями на почту или личного Telegram-бота.

Электронная торговая площадка по купле-продаже вторичных материальных ресурсов была создана в сентябре 2022 года, зарегистрироваться на ней можно по ссылке.