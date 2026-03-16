Елену Семилетову назначили заместителем директора Ассоциации «Ресурс» по циклической экономике
Ассоциация содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» продолжает развивать направление деятельности по вопросам экономики замкнутого цикла. Заместителем руководителя назначена первый зампредседателя Совета по развитию экономики замкнутого цикла и экологии Торгово-промышленной палаты РФ Елена Семилетова.
«Мы видим запрос бизнеса, от участников нашей Ассоциации на то, чтобы более подробно говорить о нормативном регулировании и практике расширенной ответственности производителей. Кроме того, возникает достаточно большое количество вопросов в целом в рамках экономики замкнутого цикла. Поэтому считаем необходимым уделять существенное внимание этому направлению. Мы рады, что к нам присоединилась Елена, человек с обширными знаниями, навыками и умениями. Опыт совместной работы имеется — более 10 лет», — пояснили в Ассоциации «Ресурс».
«На базе Ассоциации будем отдельно уделять внимание вопросам РОП и экономики замкнутого цикла. Так бизнес сможет вести диалог на понятной площадке. Это позволит сделать работу эффективной. План уже готов, в ближайшее время приступим к его реализации», — добавила Елена Семилетова.
Ассоциация содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» была создана при поддержке Российского экологического оператора в 2021 году. Структура объединяет отраслевые организации в сфере обращения с отходами производства и потребления, включая твердые коммунальные отходы.