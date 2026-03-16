Елену Семилетову назначили заместителем директора Ассоциации «Ресурс» по циклической экономике

«Мы видим запрос бизнеса, от участников нашей Ассоциации на то, чтобы более подробно говорить о нормативном регулировании и практике расширенной ответственности производителей. Кроме того, возникает достаточно большое количество вопросов в целом в рамках экономики замкнутого цикла. Поэтому считаем необходимым уделять существенное внимание этому направлению. Мы рады, что к нам присоединилась Елена, человек с обширными знаниями, навыками и умениями. Опыт совместной работы имеется — более 10 лет», — пояснили в Ассоциации «Ресурс».



«На базе Ассоциации будем отдельно уделять внимание вопросам РОП и экономики замкнутого цикла. Так бизнес сможет вести диалог на понятной площадке. Это позволит сделать работу эффективной. План уже готов, в ближайшее время приступим к его реализации», — добавила Елена Семилетова.

Ассоциация содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» была создана при поддержке Российского экологического оператора в 2021 году. Структура объединяет отраслевые организации в сфере обращения с отходами производства и потребления, включая твердые коммунальные отходы.