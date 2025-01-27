Эксперты РЭО рассказали будущим студентам Плехановки о преимуществах профессий в сфере экологии

Специалисты Российского экологического оператора выступили на дне открытых дверей в Плехановском университете и рассказали о программе бакалавриата РЭО. День открытых дверей прошел в Российском экономическом университете имени Г. В. Плеханова 26 января.

«Интерес молодежи к профессиям в сфере экологии стремительно растет. Поэтому РЭО создал в Плехановском университете базовую кафедру со всеми основными программами. Высокий конкурс наблюдается на бакалавриат по программе „Экология и экономика природопользования“. Выпускники будут востребованы отраслью, так как все больше компаний хочет становиться „зелеными“. Подробнее о программе наши специалисты рассказали будущим студентам на дне открытых дверей», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Программа «Экология и экономика природопользования» готовит экологов-аналитиков, экологов-инженеров и экоаудиторов. На данную программу бакалавриата выделено 39 бюджетных мест.

В Плехановском университете также запущена магистерская программа «ESG-трансформация предприятий». Участники смогут расширить компетенции в области перехода компаний на новые экологические и экономические требования работы.

На дне открытых дверей абитуриенты не только ознакомились с образовательными программами, но и получили консультацию по поступлению, познакомились с руководителями высших школ. Также впервые мастер-классы провели индустриальные партнеры вуза. В мероприятии приняли участие около 4 000 человек.

РЭО разработал программы совместно с вузом в рамках деятельности Консорциума по научно-методологическому обеспечению перехода к экономике замкнутого цикла.

РЭО основал Консорциум «Экономика замкнутого цикла» в 2021 году. В него вошли представители науки, образования, промышленности и отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Работа консорциума направлена на подготовку узких специалистов в области экономики замкнутого цикла, поддержку педагогического и научного сообщества, внедрение новых технологий. В консорциум могут входить научные и образовательные организации, приверженные принципам формирования экономики замкнутого цикла. Всего в него вошли 24 вуза, а также отраслевые компании и ключевые игроки отрасли обращения с отходами.